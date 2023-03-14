Dolar, Euro, altın... Piyasalar yangın yeri

Yeni haftaya ABD'den gelen Silikon Vadisi Bankası ve New York merkezli Signature Bank'ın iflas haberleriyle başlayan piyasalarda b aşta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metaller piyasasında ibre yeniden yön değiştirdi.

Son iki yılda tarihi değer kazanan ve 15 Şubat 2023'te 19,30 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar/TL, bugün yeniden 19 TL sınırını aştı. Dolar/TL, sabah saatlerinde 19,1091 seviyesinden işlem gördü.

CARİ AÇIK 2023'E REKORLA BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin cari işlemler dengesini açıkladı.

Ocak ayında cari denge 9,849 milyar dolar açık verdi. Piyasa beklentisi, cari işlemler dengesinin yüksek enerji ve rekor altın ithalatı öncülüğünde 10 milyar dolara yakın açık vermesi yönündeydi. Ödemeler dengesi, en son 2011 Mart’ta 9,41 milyar dolar açıkla rekor kırmıştı.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Diğer yandan söz konusu gelişmeler sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan krizin ardından Goldman Sachs analistleri, 22 Mart'ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinden vazgeçti. Goldman Sachs analistleri, ABD finans sektörü regülatörlerinin bankalardan mevdut çıkışlarına karşı önemli likidite sağlama yönünde tedbirler almalarının beklendiğini ve mevduat sahiplerinin güveninde iyileşme beklediklerini de ifade etti. Fed'in şahin adımlarını beklenenden daha önce sonlandırmak zorunda kalacağına yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi 103,8'le 16 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,97 TL'den başlayan Dolar 18,96 TL 'den,

20,30 TL'den başlayan Euro 20,30 TL 'den,

23,06 TL'den başlayan Sterlin 23,09 TL 'den,

14,18 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,22 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 18,97 TL'den, Euro 20,35 TL'den, Sterlin 23,07 TL'den, Japon Yeni ise 14,45 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.902 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.908 Dolar 'dan,

1.160 TL'den başlayan Gram altın 1.1636 TL 'den,

1.865 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.870 TL 'den,

7.675 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.697 TL 'den,

13,22 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,29 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.911 Dolar 'dan, Gram altın 1.166 TL 'den, Çeyrek altın 1.875 TL 'den, Cumhuriyet altın 7.714 TL 'den, Gram Gümüş ise 13,32 TL 'den fiyatlanmıştı.