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Dolar, Euro, altın... Piyasalar yangın yeri

Dolar, Euro, altın... Piyasalar yangın yeri
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Yeni haftaya ABD'den peş peşe gelen 2 banka iflası haberiyle başlayan piyasalarda dolar ve altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Dolar/TL son 3 ayın zirvesine yerleşirken Euro ve altın da ise dikkat çeken bir hareketlilik var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 24 bin 429 Dolar'dan başlayan Bitcoin 24 bin 489 Dolar'dan, 
1.678 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.682 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 79,99 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,15 Dolar'dan işlem görüyor.  

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