Dolar, Euro, altın... Piyasalar yeni haftaya hızlı başladı! Dolar barajı zorluyor

Yeni haftaya G7 ülkeleri, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya yönelik "petrol yaptırımı" etkisiyle başlayan piyasalarda dalgalı seyrini sürdürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Ramazan Bayramı, FED'in faiz kararı, TÜİK'in enflasyon verileri derken bayram haftasını çalkantılı bir şekilde tamamlayan piyasalar yeni haftaya yine hareketli başladı.

Piyasalar ABD'den dün gelen tüm G7 ülkelerinin Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmaya kararlı olduğunu ve bu doğrultuda, "Rus petrolünün ithalatını aşamalı olarak durdurma veya yasaklama taahhütü" verdikleri açıklaması sonrasında fiyatlanıyor.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Dolar 14,98 TL'den,

Euro: Euro 15,76 TL'den,

Sterlin: Sterlin ise 18,42 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın: Ons altın 1.872 dolar'dan

Gram altın: Gram altın 900/901 TL,

Çeyrek altın: Çeyrek altın 1.448/1.449 TL,

Cumhuriyet altını: Cumhuriyet altını 5.963/5.964 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş: Gümüş ise 10,72 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 33 bin 700, Ethereum 2 bin 465 dolardan işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde yer alırken, bugün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili herhangi bir zam ya da indirim haberi gelmedi.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,35 liraya ulaşmıştı.