Dolar, Euro, altın... Piyasanın tansiyonu düşmüyor!

Haftanın son işlem gününde piyasaların endişe veren seviyelerdeki seyri devam ediyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Yarın başlayacak olan Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü tatili nedeniyle önümüzdeki hafta sadece 2 gün açık olacak piyasalar bayram tatiline Türk Lirası karşısında yine zirvede girmeye hazırlanıyor.

BDDK, ticari kredilerin kullanımına sınırlama getiren kararında yeni bir değişikliğe gitti. Döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenleme dün akşam itibariyle esnetildi. Buna göre, karar kapsamındaki şirketlerin bağımsız denetçiye onaylatmak suretiyle bankalara tevdi etmeleri gereken bilgi ve belgelerin yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak da alınabilmesi sağlandı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 553 milyon dolar azalarak 59 milyar 789 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Haziran'da 60 milyar 342 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 440 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 994 milyon dolar azalarak 101 milyar 936 milyon dolardan 100 milyar 942 milyon dolara düştü.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,24 TL'den, Euro, 17,57 TL'den, Sterlin ise 20,77 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.741 dolardan, Gram altın 966 TL'den, çeyrek altın 1.553 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.396 TL'den,



Gümüş ise 10,67 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 994 Dolar, Ethereum ise bin 1.1252 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı hafta başından bu yana yüzde 10'a yakın değer kaybıyla 100 dolar sınırına çekildi.

Artan enerji fiyatlarının bir resesyon tetikleyebileceği endişesi petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. Brent petrol 3 ay sonra ilk kez 100 doların altına indi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yükselişle 105,63 dolardan işlem görüyor.