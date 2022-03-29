Dolar, Euro, altın, ruble... Piyasalar baş döndürüyor!

Rusya - Ukrayna savaşındaki son gelişmelerle piyasalardaki dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Mart ayının son haftasında piyasalar yine çalkalanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında 1 ay geride kalırken tüm dünya bugün İstanbul'da gerçekleşecek ateşkes müzakerelerini takip ediyor. Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri ilk olarak bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. İlk toplantıdan somut bir sonuç çıkmazken görüşmeler yarın da sürecek.

Dolar/TL, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 15.55 itibarıyla sert bir düşüşle önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 14,5668 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin risk algısını kısmen de olsa düşürdüğünü ve doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan küresel piyasalarda, İstanbul'daki kritik zirvenin ardından yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde işte para piyasalarında son durum....

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,58 TL'den, Euro 16,19 TL'den, Sterlin ise 19,16 TL'den işlem görüyor.

Rus rublesinin dolar karşısında hızla düşüşü dikkatleri üzerine çekmişti. Putin’in adımları ve Rusya’ya gelen yaptırımlar Ruble’deki düşüşü hızlandırmıştı. Ruble bugün görüşmelerin ardından dolar karşısında yüzde 10 değer kazanarak 85,91'e seviyesine geriledi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2810 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.893 dolar olan altında, gram altın 887/888, çeyrek altın 1.426/1.427, Cumhuriyet altını ise 5.874/5.876 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,34 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 911, Ethereum 3 bin 474dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında son durum....

Piyasalar, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek müzakerelere odaklanırken, Brent Petrol fiyatları da hafta açılışında olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda güncel Brent Petrol fiyatı 109 dolar seviyesinde yer alıyor.