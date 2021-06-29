Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde

Yeni bir rekorun kıyısındaki piyasalarda, dolar, euro, sterlin, gümüş ve altın zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. Kripto para piyasalarında ise yükseliş gözlemleniyor... İşte piyasalarda son durum.

Türk Lirası karşısında değer yükseldikçe yükselen piyasalar yeni haftaya da yeni bir rekora yakın seviyeden başladı. Fed’den gelen şahin yorumlar ve planlanandan erken gelebilecek faiz artırımına dair beklentiler artarken Avrupa Merkez Bankası güvercin tutumunu hala sürdürüyor. Bu da doların ileride euro karşısında daha da güçleneceğine dair beklentileri artırıyor.

Doların güçleneceğine dair beklentilerle beraber euro/dolar'da kısa pozisyonlar Şubat 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,68 TL'den, Euro 10,36 TL'den, Sterlin ise 12,06 TL'den işlem görüyor.

Dolar endeksinde önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,27 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.775 dolardan işlem gören altında, gram altın 491/495, çeyrek altın 796/813 ve Cumhuriyet altını da 3.279/3.316 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 34 bin 906 dolar, Ethereum ise 2 bin 125 dolardan fiyatlanıyor.

PETROL FİYATLARI



Gözlerin OPEC+'nın 1 Temmuz'da yapacağı toplantıya çevrildiği petrol piyasalarında, Brent petrolünün fiyatı bu sabah 76,60 dolar ile Ekim 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Petrol fiyatlarının yükselmesinde 2015 nükleer anlaşmasına dönülmesi müzakerelerin bir anlaşmaya varılmasının önündeki zorlukların devam ettiği ve İran'ın global piyasalara petrol arzının bu yıl artmayacağı değerlendirmeleri de rol oynadı.