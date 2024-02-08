Dolar, Euro, altın... Yeni rekorlar peş peşe geldi

Piyasalar yeni güne de yeni birer rekorla başladı. Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürerken Dolar ve Euro kurundan iki yeni rekor seviye geldi. Altın da zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk kez basın karşısına çıkarak yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

Karahan TCMB'nin sıkılaşma politikasını sürdüreceğini belirterek TCMB'nin enflasyon beklenti seviyelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini de "2024, ve 2025 tahminleri değişmedi. 2024 enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 tahmini yüzde 14 olarak korundu. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülüyor." diyerek açıkladı.

TCMB'den gelen bu enflasyon raporu sonrasında Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

İşte 8 Şubat Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,59 TL'den başlayan Dolar 30,60 TL'den,

33,07 TL'den başlayan Euro 33,07 TL'den,

38,70 TL'den başlayan Sterlin 38,75 TL'den,

20,71 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,58 TL'den, Euro 32,99 TL'den, Sterlin 38,66 TL'den, Japon Yeni ise 20,72 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 32 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 32 Dolar'dan,

1.998 TL'den başlayan Gram altın 1.999 TL'den,

3 bin 381 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 381 TL'den,

13 bin 915 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 915 TL'den,

21,90 TL'den başlayan Gümüş ise 21,98 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 42 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 6 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 381 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 915 TL'den, Gümüş ise 22,02 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 44 bin 528 Dolar'dan başlayan Bitcoin 44 bin 572 Dolar'dan,

2 bin 426 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 423 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,65 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,47 Dolar'dan işlem görüyor.