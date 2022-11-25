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Dolar, Euro, altın yine zirveye yerleşti

Dolar, Euro, altın yine zirveye yerleşti
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Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı ve 2 yıl sonra yeniden tek haneye düşürdüğü politika faizi sonrasında piyasalar haftanın son işlem gününe de zirvede yatay seyirde başladı.

Merkez Bankası’nın dün gerçekleştirdiği Para Politika Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada,”Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirilmesine karar vermiştir.” ifadeleri kullanılmış, karar metninde de "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir." denilmişti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,61 TL'den, Euro 19,39 TL'den, Sterlin 22,54 TL'den, Japon Yeni ise 13,43 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,63 lira, euronun satış fiyatı ise 19,30 lira olmuştu.

Altın ve gümüş 

Ons altın 1.758 Dolar'dan, Gram altın 1.052 TL'den, Çeyrek altın 1.691 TL'den, Cumhuriyet altını 6.960 TL'den, Gümüş ise 12,84 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 16.392 Dolar'dan, Ethereum 1.174 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 85,12 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 85,72 Dolar'dan işlem görüyor.  

 

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