Dolar, Euro, altının faiz kararına tepkisi bu oldu

TCMB'nin bugün açıkladığı Temmuz ayı politika faiz kararının ardınadn başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin tepkisi belli oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı ve Temmuz ayı politika faiz kararı verildi. Buna göre, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'nin Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistler, TCMB politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplanmıştı. Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor. Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni Güne 32,92 TL'den başlayan Dolar 32,78 TL'den, 35,88 TL'den başlayan Euro 35,60 TL'den, 42,60 TL'den başlayan Sterlin 42,35 TL'den, 21,06 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,04 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 32,92 TL'den, Euro 35,86 TL'den, Sterlin 42,56 TL'den, Japon Yeni ise 20,99 TL'den işlem görmüştü. Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş Güne 2 bin 391 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 403 Dolar'dan, 2 bin 534 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 540 TL'den, 4 bin 211 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 227 TL'den, 17 bin 322 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 367 TL'den, 30,66 TL'den başlayan Gümüş ise 30,79 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 388 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 526 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 211 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 322 TL'den, Gümüş ise 30,69 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum'da son durum Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 66 bin 349 Dolar'dan başlayan Bitcoin 67 bin 182 Dolar'dan, 3 bin 435 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 486 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol fiyatları Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 81,53 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,52 Dolar'dan işlem görüyor.