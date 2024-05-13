Dolar, Euro sıkıştı, altın gerilmiş yay gibi

Piyasalarda yeni hafta yine döviz ve değerli metallerin zirvedeki yatay seyriyle başladı. Dolar ve Euro kuru zirveye demirledi, yatırımcının güvenli limanı altın ise gerilmiş yay gibi... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda haftanın ilk günü döviz ve değerli metaller zirvedeki yatay seyrine devam ediyor.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Analistler, söz konusu harekette, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,19 TL'den, Euro 34,70 TL'den, Sterlin 40,37 TL'den, Japon Yeni ise 20,68 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,21 TL'den, Euro 34,70 TL'den, Sterlin 40,33 TL'den, Japon Yeni ise 20,68 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 353 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 437 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 33 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 600 TL'den, Gümüş ise 29,07 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 358 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 446 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 41 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 588 TL'den, Gümüş ise 29,20 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 60 bin 971 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 890 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,28 Dolar'dan işlem görüyor.