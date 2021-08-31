Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... İşte piyasalarda son durum

Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız için tatilde olan piyasalar yeni haftaya bugün merhaba dedi. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın piyasalarında son rakamlar....

Geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısını beklerken gerileyen piyasalar, kritik toplantı sonrası yapılan açıklamalarla yatay seyire geçmişti.

Hatırlanacağı gibi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası( FED) Başkanı Powell yaptığı konuşmada ''Fed, ekonomiyi tam istihdama geri kavuşturma gayreti süresince sabırlı olmaya devam edecek. Bu süre zarfında "geçici" enflasyon artışları ve beklenenin altında istihdam büyümesine karşı adım atmaktan kaçınmamız gerekiyor'' demişti.

Piyasalar geçen haftayı bu kritik toplantıyla kapatırken, yeni haftada Dolar 8,37 TL'den, Euro 9,92 TL'den, Sterlin ise 11,58 TL'den işlem görüyor.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün uluslararası piyasalarda işlem gören Türk Lirası sınırlı hareketlerin yaşandığı, hafif yukarı yönlü bir gün geçirmişti.

Gümüş 6,49 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.815 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 484/488, çeyrek altın 786/802, Cumhuriyet altını ise 3.231/3.264 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasalarında ise bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 47 bin 116 dolardan, Etherium ise 3 bin 238 dolardan fiyatlanıyor.