Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın... Piyasalarda dikkat çeken düşüş

Piyasalardaki düşüş hız kazandı. İşte dolar, euro, altın, gümüş ve kripto para piyasalarındaki son durum...

Bir süredir yatay seyrini sürdüren piyasalar yeni haftaya da yerinde sayarak başladı. Yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeks verisi, yurt dışında Almanya büyüme ile ABD yeni konut satışları ve Richmond Fed İmalat Endeksi rakamları izlenecek. Petrol fiyatlarında 7 günlük kaybın ardından dün yüzde 4'le yukarı dönen fiyatlar, bugün de yüzde yüzde 1'in üzerinde artıda.

Küresel piyasalar, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantıları öncesinde beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin neredeyse tamamı, ekonomik aktivitede toparlanmanın güç kaybettiğine işaret etti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,43 TL'den, Euro 9,91 TL'den, Sterlin ise 11,55 TL'den işlem görüyor. Haftaya 8,46-8,47 bandında sakin başlayan piyasalarda dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9230 lira olmuştu.

Merkez Bankası'nın aksine çok sayıda yabancı finans kuruluşu doların daha da yükseleceği kanaatinde. Ünlü değerlendirme kuruluşlarından Credit Suisse bankası uzmanlarının analizleri doların daha da yukarılara gideceğini gösteriyor. Credit Suisse üçüncü çeyrekte dolar/TL tahminini 9.10 lira olarak tutuyor. Standart Chartered finans kuruluşu göre ise Aralık ayında dolar 9 lira bandında olacak. En korkutucu tahmin ise Commerzbank'ın. Ünlü kuruluşun tahminine göre dolar yıl sonunda 10 lira olacak.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,40 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.801 dolardan işlem gören altında, gram altın 483/488, çeyrek altın 784/801, Cumhuriyet altını ise 3.228/3.261 TL alış/satış fiyatıyla işlemde.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 49 bin 662 dolardan, Erherium ise 3 bin 339 dolardan işlem görüyor.