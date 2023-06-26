Dolar, Euro ve altın bayram öncesi yeniden zirvede

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TCMB'nin beklentilerin altında kalan politika faiz kararı sonrasında Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürerken piyasalarda yeni hafta yine zirvede başladı. İşte 26 Haziran Pazartesi günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kurban Bayramı öncesinde piyasalar yine zirvede.... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin altında kalan politika faiz kararı sonrasında hem döviz hem d değerli metaller Türk Lirası'nın karşısında zirveye demir attı. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 25,61 TL'yi, Euro/TL de 27,85 TL'yi, Gram altın da 1.578 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i... Dolar 25,36 TL'den, Euro 27,61 TL'den, Sterlin 32,26 TL'den, Japon Yeni ise 17,69 TL'den işlem görüyor. Cuma günü Dolar 25,05 TL'den, Euro 27,26 TL'den, Sterlin 31,83 TL'den, Japon Yeni ise 17,41 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Ons altın 1.925 Dolar 'dan, Gram altın 1.569 TL 'den, Çeyrek altın 2.555 TL 'den, Cumhuriyet altını 10.512 TL 'den, Gram Gümüş ise 18,54 TL 'den fiyatlanıyor.



Cuma günü Ons altın 1.926 Dolar'dan, Gram altın 1.551 TL'den, Çeyrek altın 2.561 TL'den, Cumhuriyet altını 10.524 TL'den, Gram Gümüş ise 18,10 TL'den fiyatlanmıştı. Kripto paralar Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Bitcoin 30 bin 231 Dolar 'dan, Ethereum ise 1.876 Dolar 'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrol varil fiyatı da 74,12 Dolar 'dan işlem görüyor.