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Dolar, Euro ve altın bayram öncesi yeniden zirvede

Dolar, Euro ve altın bayram öncesi yeniden zirvede
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TCMB'nin beklentilerin altında kalan politika faiz kararı sonrasında Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürerken piyasalarda yeni hafta yine zirvede başladı. İşte 26 Haziran Pazartesi günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kurban Bayramı öncesinde piyasalar yine zirvede.... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin altında kalan politika faiz kararı sonrasında hem döviz hem d değerli metaller Türk Lirası'nın karşısında zirveye demir attı.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 25,61 TL'yi, Euro/TL de 27,85 TL'yi, Gram altın da 1.578 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Dolar 25,36 TL'den, Euro 27,61 TL'den, Sterlin 32,26 TL'den, Japon Yeni ise 17,69 TL'den işlem görüyor.

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