Dolar, Euro ve altın bayrama böyle giriyor

Yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdüren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller arife gününde de zirvede... İşte 20 Nisan Perşembe itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde vites büyüten döviz ve değerli metaller Ramazan Bayramı öncesinde zirve seyrini sürdürüyor. Seçimlere 1 ay kala, yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde yeniden zirveye tırmanan piyasalarda yukarı ivmeli hareket devam ediyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Dolar 19,39 TL 'den, Euro 21,25 TL 'den, Sterlin 24,10 TL 'den, Japon Yeni ise 14,39 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,39 TL'den, Euro 21,35 TL'den, Sterlin 24,26 TL'den, Japon Yeni ise 14,50 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Ons altın 1.992 Dolar 'dan, Gram altın 1.242 TL 'den, Çeyrek altın 2.204 TL 'den, Cumhuriyet altın 9.059 TL 'den, Gram Gümüş ise 15,66 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.995 Dolar'dan, Gram altın 1.244 TL'den, Çeyrek altın 2.204 TL'den, Cumhuriyet altın 9.059 TL'den, Gram Gümüş ise 15,81 TL'den işlem görmüştü.



Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar



Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Bitcoin 28 bin 876 Dolar'dan, Ethereum ise 1.951 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 81,98 Dolar'dan işlem görüyor.