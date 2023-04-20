Dolar, Euro ve altın bayrama böyle giriyor
Yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdüren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller arife gününde de zirvede... İşte 20 Nisan Perşembe itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde vites büyüten döviz ve değerli metaller Ramazan Bayramı öncesinde zirve seyrini sürdürüyor.
Seçimlere 1 ay kala, yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde yeniden zirveye tırmanan piyasalarda yukarı ivmeli hareket devam ediyor.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Bitcoin 28 bin 876 Dolar'dan, Ethereum ise 1.951 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı da 81,98 Dolar'dan işlem görüyor.
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