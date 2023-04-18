Dolar, Euro ve altın bayramlık oldu!

Seçimlere 1 aydan kısa bir süre kala hem döviz, hem de değerli metallerdeki zirve seyri devam ediyor. İşte 18 Nisan Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar Ramazan Bayramı tatiline yeni rekor kırarak girmeye hazırlanıyor. 14 Mayıs seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kala, Türk Lirası karşısında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller vites yükseltti.

Dün yeni haftaya tarihi zirvelerini yenileyerek başlayan Dolar, Euro ve altında yukarı ivmeli hareket, haftanın ikinci iş gününde de sürüyor.

Diğer yandan altın enflasyona ve ekonomik belirsizliklere karşı bir koruma aracı olarak görülürken, yüksek faiz oranları getirisi olmayan külçenin cazibesini azaltma eğiliminde bulunuyor.

Küresel piyasalar ise Fed’in 2-3 Mayıs'taki toplantısı öncesinde 22 Nisan'dan itibaren sessizlik (blackout) dönemine girecek Fed yetkililerinden gelecek sözlü yönlendirmeleri bekliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,39 TL'den başlayan Dolar 19,40 TL 'den,

21,21 TL'den başlayan Euro 21,29 TL 'den,

24,05 TL'den başlayan Sterlin 24,13 TL 'den,

14,45 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,51 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 19,38 TL'den, Euro 21,18 TL'den, Sterlin 23,99 TL'den, Japon Yeni ise 14,44 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.998 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.009 Dolar 'dan,

1.245 TL'den başlayan Gram altın 1.253 TL 'den,

2.160 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.183 TL 'den,

8.887 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.966 TL 'den,

15,63 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,74 TL 'den fiyatlanıyor.



Dünkü kapanışta Ons altın 1.985 Dolar'dan, Gram altın 1.236 TL'den, Çeyrek altın 2.160 TL'den, Cumhuriyet altın 8.887 TL'den, Gram Gümüş ise 15,52 TL'den işlem görmüştü.



Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 545 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 320 Dolar'dan,

2 bin 87 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 108 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,80 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,64 Dolar'dan işlem görüyor.