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Dolar, Euro ve altın bir sınırı daha aştı! Piyasalar uçuyor

Dolar, Euro ve altın bir sınırı daha aştı! Piyasalar uçuyor

Yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalarda iktidarın kurduğu baraj aşıldı. Dolar, Euro ve altın endişelendiren rakamlara doğru ilerliyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle başlayan yatay seyir bozuldu.

Dolar/TL 10 gün öncesine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son 2 haftada ise TL, dolar karşısında yüzde 5 değer kaybetti.  Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler dün 718 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS dün günü 706/716 seviyesinden tamamladı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 15,62 TL'den başlayan Dolar 15,76 TL'den, 16,38 TL'den başlayan Euro 16,67 TL'den, 19,36 TL'den başlayan Sterlin 19,74 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 15,5730 lira, avronun satış fiyatı ise 16,2160 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.824 Dolar'dan, Gram altın 923/924 TL'den, Çeyrek altın 1.485/1.486 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.112/6.113 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,02 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 277 dolar, Ethereum ise 2 bin 74 dolardan işlem görüyor.  

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrolün varil fiyatı 109,88 dolar

AB, bu yılın sonuna kadar Rusya'dan tüm petrol ithalatını yasaklamayı planlarken, Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varılamadı.

Bu gelişmelerle birlikte, Brent petrol fiyatları 110 dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrol satış fiyatı 113 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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