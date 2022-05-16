Dolar, Euro ve altın çalkalandı, TL'de değer kaybı artıyor!

Piyasalar yeni haftaya da kritik sınırın üstünde başladı. TL bugün dolar karşısında yüzde 0.4 değer kaybederken hareketin başladığı son iki hafta itibarıyla TL'nin değer kaybı yüzde 4.5'e ulaşmış oldu. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

İktidarın Türk Lirası'ndaki değer kaybını durdurabilmek için kur korumalı mevduat hesapları adımı başta olmak üzere kurduğu "baraj" aşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde dolar/TL’de Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle 13,50 civarında görülen yatay seyir, bozulmuş oldu. Döviz kuru 5 ay öncesi seviyelere döndü. Birçok bankacı dolar/TL'nin yeni işlem bandını 15-15.5 olarak tahmin ediyordu. Ancak bu seviyenin aşılmış olması ile birlikte piyasa kamunun güçlü bir şekilde seviyelerin üst bandını savunup savunmayacağını takip edecek. Bankacılara göre güçlü döviz satışı yapılmazsa kurda yeni bant 15.5-16 olabilir.

Öte yandan analistler, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Dolar/TL, yaklaşık 10 günlük yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15.55'in üzerine çıktı. Bu yükelişle beraber TL'nin iki haftalık değer kaybı yüzde 4.5'e ulaştı.

İlk çeyrek işsizlik rakamları

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'nin birinci çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 845 bin kişiye yükseldi.

12 aylık cari işlemler açığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolara yükseldi.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde işte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 15,50 TL'den başlayan Dolar 15,57 TL'den, 16,16 TL'den başlayan Euro 16,27 TL'den, 19,02 TL'den başlayan Sterlin 19,08 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 15,47 lira, avronun satış fiyatı ise 16,03 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.799 Dolar'dan, Gram altın 900/901 TL'den, Çeyrek altın 1.447/1.448 TL'den Cumhuriyet altını ise 5.957/5.958 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,58 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 751, Ethereum 2 bin 24 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

LUNA'yı kurtarma planı işe yaramadı

Bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek için aynı ekip tarafından çıkarılan "stabil coin" LUNA'nın arzının artırılması değer kayıplarını çok yüksek seviyelere taşıdı. LUNA'nın değeri, gördüğü en yüksek seviye olan 120 dolardan neredeyse sıfıra düştü.

Brent petrolün varil fiyatı 109,88 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,88 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 110,10 ile 110,98 dolar aralığının direnç, 109,22 ile 108,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Cuma günü 111,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,50 düşüşle 109,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının sebep olduğu ekonomik gerilemeye yönelik endişeler ve petrol talebinde düşüş beklentisi etkili oldu.