Dolar, Euro ve altın durmuyor! Korkulan sınır aşıldı

Türk Lirası'nın değer kaybını durdurmak için kurulan baraj yıkıldı, Dolar, Euro ve altında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Döviz kurundaki geçtiğimiz haftalarda ilk sinyalleri gelen "yükseliş" hızla devam ediyor. İktidarın Türk Lirası'ndaki değer kaybını durdurabilmek için kur korumalı mevduat hesapları adımı başta olmak üzere kurduğu "baraj" yıkıldı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri son günlerde 50 baz puanı aşan sert yükseliş yaşadı. CDS dün günü 683/693 seviyesinden tamamlayarak Mart'ta gördüğü 700 baz puanın üzerindeki rekor seviyelere yeniden yaklaştı.

Piyasalar mevcut kur politikasını "kamu kontrollü" bir rejim olarak nitelendiriyor. Bankacılar bu politikada TL'nin önümüzdeki dönemde işlem göreceği bandı kestirmeye ve bunun sürdürülebilirliğini analiz etmeye çalışıyor.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 15,30 TL'den başlayan Dolar 15,31 TL'den, 16,22 TL'den başlayan Euro 16,19 TL'den, 18,83 TL'den başlayan Sterlin 18,84 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 15,31 lira, avronun satış fiyatı ise 16,17 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.851 dolardan başlayan Ons altın 1.854 dolar'dan

910 TL'den başlayan Gram altın 912/913 TL,

1.464 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.466/1.467 TL,

6.027 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.032/6.034 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

10,53 TL'den başlayan Gümüş ise 10,55 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 26 bin 296, Ethereum 1 bin 791 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Akaryakıt fiyatları

Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 105,75 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzında yaşanan belirsizlikler etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 105,55 ile 108,74 dolar aralığının direnç, 102,36 ile 99,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri "Petrol fiyatının düşmemesi halinde benzin ve motorine peş peşe zamlar yapılacaktır. Araç sahiplerinin büyük çoğunluğu depoyu fullemekte zorlanacaktır" yorumunu yaptı.