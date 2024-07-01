Dolar, Euro ve altın enflasyon haftasında da zirvede

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacağı haftada başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen hafta açıklanan Haziran ayı politika faizi kararının ardından piyasalar yeni haftaya da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının gölgesinde başladı.

Hem haftanın hem de ayın ilk işlem gününde döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvedeki yerini koruyarak başladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) ekonomistlerin beklentisine paralel olarak Haziran ayı politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

Piyasalar gözünü şimdi Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,74 TL'den başlayan Dolar 32,67 TL'den,

35,27 TL'den başlayan Euro 35,15 TL'den,

41,53 TL'den başlayan Sterlin 41,44 TL'den,

20,37 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,30 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,78 TL'den, Euro 35,16 TL'den, Sterlin 41,46 TL'den, Japon Yeni ise 20,43 TL'den işlem işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 319 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 337 Dolar'dan,

2 bin 442 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 455 TL'den,

4 bin 43 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 13 TL'den,

16 bin 123 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 123 TL'den,

30,55 TL'den başlayan Gümüş ise 30,79 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 325 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 454 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 63 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 704 TL'den, Gümüş ise 30,92 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 63 bin 430 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 761 Dolar'dan,

3 bin 490 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 466 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,34 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,48 Dolar'dan işlem görüyor