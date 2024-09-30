Dolar, Euro ve altın enflasyon haftasında da zirvede

Piyasalar Türkiye'de Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı haftaya yine zirvede girdi. Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı devam ederken, Dolar, Euro ve altın yeni zirvelerinde yatay seyirde. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar yeni haftaya da yine zirvede başladı. Perşembe günü açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verisi öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 34,16 TL'den, Euro 38,17 TL'den, Sterlin 45,78 TL'den, Japon Yeni ise 23,14 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 34,15 TL'den, Euro 38,22 TL'den, Sterlin 45,84 TL'den, Japon Yeni ise 23,92 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 658 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 921 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 8 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 618 TL'den, Gümüş ise 34,82 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 654 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 922 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 12 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 629 TL'den, Gümüş ise 35,07 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Bitcoin 64 bin 440 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 629 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 72,27 Dolar'dan işlem görüyor.