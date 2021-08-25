Dolar, Euro ve altın eridi! Piyasalar tepetaklak

Ağustos ayı başından bu yana yatay seyirde ilerleyen dövizde bu hafta sert bir düşüş yaşanıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Bir süredir yatay seyrini sürdüren piyasalar düşüşe geçti. Küresel piyasalar, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantıları öncesinde beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin neredeyse tamamı, ekonomik aktivitede toparlanmanın güç kaybettiğine işaret etti.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündeminin önemli bir parçası olan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planını onayladı. Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planında, sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımlar yer alıyor. Söz konusu plan ile ücretli aile ve sağlık izninin genişletilmesi, çocuk bakım programları, ücretsiz okul öncesi eğitim, Medicare sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi, yeşil enerjinin teşviki için vergi teşvikleri sağlanması ve federal filodaki elektrikli araç sayısının artırılmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Tasarının vergi düzenlemelerinde değişikliği de içermesi bekleniyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,41 TL'den, Euro 9,87 TL'den, Sterlin ise 11,54 TL'den işlem görüyor. Haftaya 8,46-8,47 bandında sakin başlayan piyasalarda dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4130 lira, euronun satış fiyatı ise 9,8840 lira olmuştu.

Merkez Bankası'nın aksine çok sayıda yabancı finans kuruluşu doların daha da yükseleceği kanaatinde. Ünlü değerlendirme kuruluşlarından Credit Suisse bankası uzmanlarının analizleri doların daha da yukarılara gideceğini gösteriyor. Credit Suisse üçüncü çeyrekte dolar/TL tahminini 9.10 lira olarak tutuyor. Standart Chartered finans kuruluşu göre ise Aralık ayında dolar 9 lira bandında olacak. En korkutucu tahmin ise Commerzbank'ın. Ünlü kuruluşun tahminine göre dolar yıl sonunda 10 lira olacak.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,44 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.794 dolardan işlem gören altında, gram altın 480/485 çeyrek altın 779/796, Cumhuriyet altını ise 3.208/3.242 TL alış/satış fiyatıyla işlemde.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 694 dolardan, Etherium ise 3 bin 144 dolardan işlem görüyor.