Dolar, Euro ve altın faiz kararı öncesi uçtu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası zirve seyri devam ediyor. İşte 20 Temmuz Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Yeni haftaya da zirvede başlayan ve Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyelere imzasını atan piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yükseliş devam ediyor.
Bu hafta içerisinde Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Türk Lirası (TL) dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. 14 Mayıs günü 20 lira bandını aşan dolar kurunun, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna devralmasının ardından yükselişi hızlandı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor, tahminler belli oldu
Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz toplantısında 27 ay sonra bir ilke imza atmıştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltmişti. AA Finans'ın, bugün gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 26,84 TL'den başlayan Dolar 26,85 TL'den,
30,15 TL'den başlayan Euro 30,11 TL'den,
34,86 TL'den başlayan Sterlin 34,78 TL'den,
19,30 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,30 TL'den işlem görüyor.
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