Dolar, Euro ve altın faiz kararı öncesi uçtu

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 29 bin 967 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 112 Dolar'dan,

1.895 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.904 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.