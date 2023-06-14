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Dolar, Euro ve altın FED'i zirvede bekliyor

Dolar, Euro ve altın FED'i zirvede bekliyor
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Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini tüm hızıyla sürdürürken, piyasaların gözü bugün ABD'den gelecek FED'in faiz kararında olacak. İşte 14 Haziran Çarşamba günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor üstüne rekor kıran seyri tüm hızıyla devam ediyor.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar dün 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı. Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişi sürdüren altın da 1.498 liraya ulaşarak yeni bir rekora imzasını atmıştı.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasalar bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde bugün Fed'in kararında belirleyici olacak ABD mayıs ayı enflasyon verilerini dikkatle takip edecek. Öte yandan dün açıklanan ABD'de yıllık tüketici enflasyonu mayısta beklentilerin çok az altında kalarak yüzde 4 oldu. Ülkede aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,1 ile beklentilere paralel geldi. Çekirdek TÜFE ise 5,2 ile beklentilere yakın seyretti. Piyasalarda tüketici enflasyonunun mayısta yıllık bazda yüzde 4,1’e, aylık bazda yüzde 0,1’e gerilemesi bekleniyordu. Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık yüzde 5,3 olması bekleniyordu.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

 

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