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Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum

Dolar, Euro ve altın fiyatlarında son durum

Piyasalarda Türk Lirası karşısındaki zirve yapan dövizin ateşi dinmiyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin ve altında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Kurban Bayramı öncesi açıklanan yüzde 19'luk faiz oranını sabit tutma kararının ardından 8.60 bandının altına inen dolar kurunda haftanın ilk işlem günü hareketlilik sürüyor.

Küresel piyasaların gözü ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında olacak.

Piyasalarda faizle ilgili bir değişim beklentisi bulunmuyor. Fed Başkanı Jerome Powell son toplantının ardından yaptığı açıklamada, faiz oranlarını artırmayı tartışmak için çok erken olduğuna inandığını söylemişti. Powell'ın bu toplantının ardından yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,55 TL'den, Euro 10,12 TL'den, Sterlin ise 11,88 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5710 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1250 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.83 TL'ye gerilerken, onsu 1.804 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 492/496, çeyrek altın 798/815, Cumhuriyet altını ise 3.283/3.318 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren kripto para piyasalarında ise ibre haftalar sonra yeniden yukarı döndü. Bitcoin 39 bin 872 dolardan Ethereum ise 2 bin 289 dolardan işlem görüyor.

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