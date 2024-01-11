Dolar, Euro ve altın gaza bastı

Piyasalarda yeni gün döviz ve değerli metallerde yine rekorlar seviyelerle başladı. Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro ve altın başta olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki rekor seyri tüm hızıyla devam ediyor.

Merkez Bankası'nın hem TL'deki değer kaybını önlemek hem de dövizdeki yükselişi durdurabilmek için aldığı faiz kararları ise ateşi söndüremedi.

Türk Lirası 2024 yılına da değer kaybı ile başlarken Dolar/TL Ekim ayından beri süren kuruş kuruş artışla her gün yeni bir rekor seviyesine imzasını atıyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, 2024 başından bugüne yüzde 1.3 değer yitirdi.

İşte 11 Ocak Çarşamba günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 29,97 TL'den, Euro 33,04 TL'den, Sterlin 38,36 TL'den, Japon Yeni ise 20,63 TL'den işlem görüyor.



Dünkü kapanışta Dolar 29,96 TL'den, Euro 32,82 TL'den, Sterlin 38,14 TL'den, Japon Yeni ise 20,67 TL'den işlem görmüştü.