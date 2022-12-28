Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi!

2022 yılının son haftasında ibreyi yeniden yukarı çeviren piyasalarda, dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında gerilmiş yay gibi... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Başta dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde 2021 yılının son çeyreğinde başlayan ve 2022 yılı boyunca Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren piyasalar yılın son haftasında gerilmiş yay gibi.

Çin’in Covid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak “A kategorisi salgın hastalık” tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi.

Dolar endeksi ise Çin'de artan vakalar sonrasında piyasalarda risk iştahının yeniden düşmesiyle %0,13 artışla 104,3254 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasaların başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söylüyor.

Analistler ayrıca vakaların artmaya devam etmesi durumunda Çin'in ilk çeyrek boyunca daha fazla kısıtlamaya gitmesi ihtimalinin de olduğunun altını çizdi.

Çin'de son olarak artan Covid vakaları ise piyasalardaki risk iştahının yeniden düşmesine sebep olarak, yatırımcıların güvenli liman para birimine bir miktar yönelmesine sebep oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,67 TL'den başlayan Dolar 18,71 TL'den,

19,89 TL'den başlayan Euro 19,91 TL'den,

22,48 TL'den başlayan Sterlin 22,52 TL'den,

13,93 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,96 TL'den işlem görüyor.

Yaklaşık üç aydır 18.6 etrafında işlem gören Dolar/TL 18,8390 TL seviyesine ulaşmıştı.

Dün, doların satış fiyatı 18,7210 lira, euronun satış fiyatı ise 19,9230 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.811 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.800 Dolar'dan,

1.087 TL'den başlayan Gram altın 1.083 TL'den,

1.748 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.742 TL'den,

7.195 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.167 TL'den,

14,43 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,24 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında



Güne 16.628 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.652 Dolar'dan,

1.194 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.195 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,81 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,17 Dolar'dan işlem görüyor.