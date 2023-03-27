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Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi

Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 937 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 817 Dolar'dan, 
1.767 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.753 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 74,81 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,42 Dolar'dan işlem görüyor.  

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