Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar/TL sabah 08:00 sıralarında 19,1150 seviyesini gördü. Anlık değişkenlik gösterdiğinden vatandaşın dikkatle takip ettiği dolar ve euroda yukarı yönlü hareket, yeni haftada da sürerken, yeni rekorların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,11 TL'den başlayan Dolar 19,09 TL 'den,

20,57 TL'den başlayan Euro 20,57 TL 'den,

23,39 TL'den başlayan Sterlin 23,41 TL 'den,

14,61 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,59 TL 'den işlem görüyor. Geçen haftaki kapanışta Dolar 19,07 TL'den, Euro 20,52 TL'den, Sterlin 23,33 TL'den, Japon Yeni ise 14,66 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Güne 1.972 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.971 Dolar 'dan,

1.210 TL'den başlayan Gram altın 1.210 TL 'den,

2.021 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.021 TL 'den,

8.317 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.317 TL 'den,

14,15 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,59 TL'den fiyatlanıyor. Geçen haftaki kapanışta Ons altın 1.996 Dolar'dan, Gram altın 1.224 TL'den, Çeyrek altın 2.033 TL'den, Cumhuriyet altın 8.380 TL'den, Gram Gümüş ise 14,34 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.



Kripto paralar Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 27 bin 937 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 817 Dolar'dan,

1.767 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.753 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 74,81 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,42 Dolar'dan işlem görüyor.