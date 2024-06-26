Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi

TCMB'nin yarın günü açıklayacağı Haziran ayı politika faizi kararı öncesinde piyasalar gerilmiş yay gibi... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

AK Parti iktidarının yeni vergi düzenlemeleri tartışmaları, Temmuz'da asgari ücrete ara zam olacak mı tartışmaları ve TCMB tarafından yarın açıklanacak olan Haziran ayı politika faiz kararı gölgesinde Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısında zirvedeki seyir devam ediyor.

Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplanacak ve saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,97 TL'den başlayan Dolar 32,92 TL'den,

35,34 TL'den başlayan Euro 35,23 TL'den,

41,87 TL'den başlayan Sterlin 41,69 TL'den,

20,67 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,57 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,96 TL'den, Euro 35,30 TL'den, Sterlin 41,81 TL'den, Japon Yeni ise 20,66 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 314 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 312 Dolar'dan,

2 bin 453 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 442 TL'den,

4 bin 78 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 60 TL'den,

16 bin 783 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 692 TL'den,

30,66 TL'den başlayan Gümüş ise 30,58 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 326 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 463 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 78 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 783 TL'den, Gümüş ise 30,95 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 61 bin 650 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 348 Dolar'dan,

3 bin 391 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 376 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,64 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,68 Dolar'dan işlem görüyor