Dolar, Euro ve altın hareketlendi

2022 yılının ilk toplantısında faizleri sabit tutan ABD Merkez Bankası FED'in kararı ve TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi açıklaması sonrasında işte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Hem Türkiye'de hem de tüm dünyada piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı dün Türkiye saatleriyle 22:00'da belli oldu. Daha önce 2022 yılında faiz arttırımına gideceğini açıklayan FED, yılın ilk faiz kararında faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED'in bu kararı "FED faiz artırımını Mart'a bıraktı" yorumlarına yol açtı.

DOLAR ENDEKSİ 18 AYIN ZİRVESİNDE

Powell'ın açıklamaları sonrasında piyasalarda başlayan hareketlilikle birlikte dolar, diğer para birimlerine karşı güçlenirken dolar endeksi, 96,940 ile Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Benzer hareketlerin yaşandığı euro/dolar endeksi de 19 ayın dibini gördü ve 1,1182'ye geriledi.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I" toplantısında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı. TCMB 2022 sonu enflasyon tahminini, yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yukarı yönlü güncelledi. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükselttik. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 23,2, 2023 sonunda yüzde 8,2 ve 2024 sonunda yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir" dedi.

TCMB tarafından, bir önceki raporda bu yıl sonu için yüzde 11,8, 2023 sonu için yüzde 7 'lik bir tahmin ortaya konmuştu.

DOLAR, TL KARŞISINDA DEĞERLENDİ

Dolar, Türk Lirası karşısında da sınırlı değerlenirken günlerdir 13,50'nin altında dengelenme çabası içerisindeki dolar/TL kuru, 13,60'ın üzerine çıktı. Euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle Türk Lirası, euro karşısında da değer kazandı. Euro/TL, 15,20'nin altına geriledi.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 13,60 TL'den başlayan Dolar 13,64 TL'den, 15,28 TL'den başlayan Euro 15,22 TL'den, 18,31 TL'den başlayan Sterlin ise 18,26 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,57 lira, avronun satış fiyatı ise 15,32 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.801 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 782/789, çeyrek altın 1.268/1.295, Cumhuriyet altını ise 5.218/5.277 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,05 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 36 bin 786 dolardan, Ethereum ise 2 bin 486 dolardan fiyatlanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaştı. Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken jeopolitik gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'nin üzerinde artarak 87,45 dolara yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. ABD Başkanı Joe Biden dün Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.

Bakan Nebati enflasyon hedefini açıkladı

Hazine ve Maliyte Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada "Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’ların altına indirmeyi hedefliyoruz." diyerek hükümetin yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı.