Dolar, Euro ve altın ibreyi yeniden yukarı çevirdi!

Piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar 7,53 TL'den, Euro 9 TL'den, Sterlin ise 10,46 TL2den işlem görüyor. Gram altın 420 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,35 TL seviyesinde. Bitcoin ise 54 bin 308 dolar seviyesinde...

Piyasalar yeni güne de yükselişle başladı. Dolar 7,53 TL'den, Euro 9 TL'den, Sterlin ise 10,46 TL2den işlem görüyor. Gram altın 420 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,35 TL seviyesinde. Bitcoin ise 54 bin 308 dolar seviyesinde... Onsu 1.734 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 416/420, çeyrek altın 675/689, Cumhuriyet altını ise 2.778/2.809 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Erdoğan açıkladı; Kısa Çalışma Ödeneği kalkıyor!Çalışma Hayatı Erdoğan açıkladı: ''Mevcut uygulamalara aynen devam''Güncel