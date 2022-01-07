Dolar, Euro ve altın kritik seviyede!

Piyasaların Türk Lirası ve altındaki "kur garantili" mevduat adımlarına olumlu tepkisi kısa sürdü. Yeni yıla da hızlı bir giriş yapan piyaslarda, dolar, euro, sterlin, gümüş ve altın yeniden kritik seviyeyi aştı. Dolar 14 TL'ye, Euro 16 TL'ye, gram altın 800 TL'ye dayandı!

Geride bıraktığımız 2021'in son çeyreğinde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran piyasalar Hükümetin döviz kuru ve altın kuru korumalı TL mevduatı hesabı adımlarıyla sakinlemişti.

Ancak 2021 yılına da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan hem döviz hem de emtia piyasalarında ibre hala yeşil ve kritik seviyenin üstündeki yükseliş devam ediyor.

Hafta başından bu yana negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş beklentisiyle TL değer kaybını sürdürdü. TL'nin değer kaybıyla dolar, gece saatlerinde 13.90'a kadar yükseldikten sonra bu sabah 13.89'dan işlem gördü. Bu seviyelerden kapanması halinde TL'nin haftalık değer kaybı yüzde 5.1 olacak. Aynı saatlerde avro ise 15,6090 TL'den işlem gördü.

Enflayonun yüzde 36'ya yükselerek yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydetmesine karşılık, TCMB'nin 22 puan daha düşük olan politika faizini artırmayacağı beklentisi geçen yıl keskin şekilde yüzde 44 değer kaybeden TL'nin cazibesini ortadan kaldırarak zayıf seyire yol açıyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,88 TL'den, Euro 15,69 TL'den, Sterlin ise 18,81 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5350 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.792 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 792/800, çeyrek altın 1.284/1.312, Cumhuriyet altını ise 5.286/5.347 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,92 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise düşüş sürüyor. Bitcoin 42 bin 287 dolardan, Ethereum ise 3 bin 241 dolardan fiyatlanıyor.

FED'in doları yükseltecek tutanağı ortaya çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğini gösterdi. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 80,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,21 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarındaki yükseliş etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ABD'nin benzin stokları geçen hafta 10 milyon 100 bin varil (yüzde 4,5) artışla 232 milyon 800 bin varile yükseldi.

Benzin stoklarında Nisan 2020'den bu yana en büyük artışın gerçekleştiği ABD'de, talebin azaldığına yönelik veriler fiyatları aşağı yönlü baskıladı.