Dolar, Euro ve altın kritik sınırda! Bir yukarı, aşağı!

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdıktan sonra, kur korumalı TL mevduatı hesabı adımı ile geri çekilen döviz kuru yeniden şahlandı. Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş yeniden kritik seviyeye ulaştı...

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta 18,36 liradan 10,63 liraya kadar gerileyen doların düşüşü kısa sürdü.

Merkez Bankası müdahaleleri ve kur korumalı mevduat düzenlemesiyle 10,27'ye kadar gerileyen kurda hafta başından bu yana yükseliş eğilimi devam ediyor.

"HAKİKATEN GÜZEL BİR SORU"

Dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu bir canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Doların yükselmesi kötü değil" demişti. Hakan'ın "Doların 12,64'e çıkması endişe verici bir şey mi? Endişelenmeli miyiz?" sorusuna yanıt veren Nebati “Hakikaten güzel bir soru. Hayır tam aksine. Doların yükselmesi aslında iyi bir şey” ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ayrıca dolar kurunda en hızlı hareketin yaşandığı 20 Aralık günü ile ilgili yaptığı "döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika" açıklaması tepki çekti.

Bakan Nebati'nin bu açıklamalarının ardından piyasalar yeni güne yükselişle başlayarak, Dolar 13,35'i, Euro 15,10'u, gram altın ise 770 TL'yi aşmıştı.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 12,58 TL'den, Euro 14,38 TL'den, Sterlin ise 17,21 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 14,3270 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.796 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 717/732, çeyrek altın 1.163/1.202, Cumhuriyet altını ise 4.805/4.900 alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,23 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 47 bin 44 dolardan, Ethereum ise 3 bin 712 dolardan fiyatlanıyor.

Ekonomik güven endeksinde düşüş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre endeks kasımda 99,3 iken aralıkta yüzde 1,8 gerileyerek 97,6'ya düştü. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bakana göre yükseliş değil salınım var

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında “Dolar neden yükseliyor?” sorusuna yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Doların yükseldiği falan yok. Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek” demişti.

Dolarda sert düşüşün yaşandığı geceyi de anlatan Nebati, “Yerimde duramıyorum döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum” ifadelerini kullandı.

Merkez'den peş peşe müdahale

Merkez Bankası, 20-23 Aralık arasındaki dört günde toplamda 9 milyar dolarlık örtülü rezerv satışıyla döviz kurlarına müdahale etmişti.

Uzmanlar, kur korumalı mevduat ve kredi faizlerindeki artışın yanı sıra Merkez Bankası’nın yüklü müdahalesinin kurların düşüşünde etkili olduğunu belirtmişti.

Merkez Bankası, faiz indirimleriyle yükselttiği kuru, doğrudan ve örtülü döviz satışlarıyla düşürmeye çalışmıştı.