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Dolar, Euro ve altın kritik sınırda

Dolar, Euro ve altın kritik sınırda
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller yeni haftaya da Türk Lirası karşısında zirvede başladı. İşte 10 Nisan itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda yeni hafta yine döviz ve değerli metallerin zirvedeki seyriyle başladı. Dolar, Euro ve altın kritik sınırın üstünde seyrediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 28 bin 228 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 307 Dolar'dan, 
1.857 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.861 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 85,15 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,85 Dolar'dan işlem görüyor.  

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