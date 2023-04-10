Dolar, Euro ve altın kritik sınırda

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller yeni haftaya da Türk Lirası karşısında zirvede başladı. İşte 10 Nisan itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda yeni hafta yine döviz ve değerli metallerin zirvedeki seyriyle başladı. Dolar, Euro ve altın kritik sınırın üstünde seyrediyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Cuma günkü kapanışta Dolar 19,24 TL'den, Euro 21,01 TL'den, Sterlin 23,93 TL'den, Japon Yeni ise 14,79 TL'den işlem görmüştü. Bugün ise;



Güne 19,24 TL'den başlayan Dolar 19,25 TL'den,

20,96 TL'den başlayan Euro 20,97 TL'den,

23,89 TL'den başlayan Sterlin 23,89 TL'den,

14,51 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,53 TL'den işlem görüyor. Güne 19,24 TL'den başlayan'den,20,96 TL'den başlayan'den,23,89 TL'den başlayan'den,14,51 TL'den başlayan'den işlem görüyor. Altın ve gümüş

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2.008 Dolar'dan, Gram altın 1.243 TL'den, Çeyrek altın 2.093 TL'den, Cumhuriyet altın 8.602 TL'den, Gram Gümüş ise 15,47 TL'den işlem görmüştü. Bugün ise; Güne 1.992 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.993 Dolar 'dan,

1.232 TL'den başlayan Gram altın 1.233 TL 'den,

2.096 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.096 TL 'den,

8.625 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.625 TL 'den,

14,41 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,32 TL 'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.



Kripto paralar Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 28 bin 228 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 307 Dolar'dan,

1.857 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.861 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 85,15 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,85 Dolar'dan işlem görüyor.