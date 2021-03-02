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  3. Dolar, Euro ve altın ''normalleşme''yi böyle karşıladı! İşte ilk rakamlar

Dolar, Euro ve altın ''normalleşme''yi böyle karşıladı! İşte ilk rakamlar

Dolar, Euro ve altın ''normalleşme''yi böyle karşıladı! İşte ilk rakamlar

Türkiye koronavirüs salgınında yeniden "kademeli" normalleşmeye geçerken, dolar 7,30, euro 8,78, sterlin ise 10,13 TL'den işlem görüyor. Gram altın 402 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,14 seviyesinde. Bitcoin ise 49 bin 154 dolardan işlem görüyor.

Türkiye koronavirüs salgınında yeniden "kademeli" normalleşmeye geçerken, dolar 7,30, euro 8,78, sterlin ise 10,13 TL'den işlem görüyor. Gram altın 402 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,14 seviyesinde. Bitcoin ise 49 bin 154 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.714 dolardan işlem gören altının gramı 398/402, çeyrek altın 646/660, Cumhuriyet altını ise 2.658/2.689 TL alış satış fiyatıyla fiyatlanıyor.

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