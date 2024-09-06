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Dolar, Euro ve altın OVP dinlemedi... Zirve seyri sürüyor

Dolar, Euro ve altın OVP dinlemedi... Zirve seyri sürüyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dün açıkladığı OVP sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem değerli metallerin hem de dövizin Türk Lirası karşısındaki yüksek seyri haftanın son işlem gününde de sürüyor.. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Haftanın son işlem gününde dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 3 yıllık Orta Vadeli Program'ın ardından piyasalar yine zirvede...

Yeni Orta Vadeli Program'da 2024 enflasyon tahmini yüzde 33’ten yüzde 41,5’e, 2025 yılı için yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e yükseltildi. Büyüme tahminleri ise, 2024 yılı için yüzde 4’ten yüzde 3,5’e, 2025 yılı için yüzde 4,5’ten yüzde 4’e düşürüldü. Yeni OVP’de 2024 yılı için enflasyon hedefi 8,5 puan arttı, büyüme hedefi ise 0,5 puan düştü.

OVP hedefi doğrultusunda 2024 kur hedefi baz alındığında 2025'te dolar/TL yüzde 26,42 artacak. 2025'ten 2026'ya kadar olan 1 yıllık süreç baz alındığında ise kurun yüzde 5,71, 2026'dan 2027'ye kadar olan süreçte ise yüzde 5,49 artması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar düşüşle 149 milyar 373 milyon dolara indi.

TL nisan ve mayıs aylarında dolar karşısında yatay bir seyir izlemişti. Döviz kurunda haziran ayından itibaren tekrar artış yaşanmış, Dolar kuru 33 TL'yi, Euro kuru ise 36 TL'yi geçerek rekor kırmıştı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,98 TL'den, Euro 37,82 TL'den, Sterlin 44,82 TL'den, Japon Yeni ise 23,87 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,98 TL'den, Euro 37,83 TL'den, Sterlin 44,83 TL'den, Japon Yeni ise 23,78 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 521 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 754 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 567 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 215 TL'den, Gümüş ise 31,47 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 516 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 748 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 576 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 248 TL'den, Gümüş ise 31,34 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 56 bin 411 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 380 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 72,59 Dolar'dan işlem görüyor. 

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