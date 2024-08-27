Dolar, Euro ve altın rekor seviyeye tutundu, bırakmıyor

Piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seviyesindeki yolculuğu tüm hızıyla sürüyor. Türk Lirası'ndaki hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı artarken işte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Ağustos ayının son haftasına Türk Lirası karşısında yükselişe devam ederek başlayan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin rekor seviyelerindeki seyri devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 34,02 TL'den, Euro 38,02 TL'den, Sterlin 44,94 TL'den, Japon Yeni ise 23,54 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,99 TL'den, Euro 38,00 TL'den, Sterlin 44,89 TL'den, Japon Yeni ise 23,58 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 509 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 741 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 586 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 869 TL'den, Gümüş ise 32,74 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 513 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 753 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 586 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 869 TL'den, Gümüş ise 32,67 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 63 bin 142 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 693 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.