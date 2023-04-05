Dolar, Euro ve altın rekor üstüne rekor kırdı

Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hemde değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi hız kazandı, Dolar, Euro ve altından arka arkaya yeni rekor seviyeleri geldi... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine 1,5 aydan kısa bir süre kala piyasalar alev aldı.

Piyasalarda döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısında vites büyüterek peş peşe yeni rekor seviyeleri görüldü.

Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayının enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 olurken, üretici fiyat endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %62,45, aylık %0,44 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %113,73 artış gösterdi.

Öte yandan ABD Ticaret ve Çalışma bakanlıklarından gelen veriler de piyasaların yükselişini hızlandırdı. Veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında sıkılaşma hamlelerini kısıtlayabileceği düşünülmeye başlandı. Hem resesyon hem de enflasyon kaygılarındaki artış ise altın fiyatlarını destekledi. Söz konusu veriler dolar endeksinde ise düşüşü beraberinde getirdi ve endeks 101,27 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi Fed’in agresif faiz artışlarıyla Kasım 2022’de 114’ü aşarak 20 yılın zirvesine yükselmişti.

FED 'PAS GEÇEBİLİR' BEKLENTİSİ

ABD'de dün açıklanan veriler Fed'in sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisini yükseltti. CME FedWatch Tool'da dün 3 Mayıs'taki toplantıda Fed'in faizi 25 baz puan artıracağına yüzde 57,2, sabit bırakacağına ise yüzde 42.8 ihtimal veriliyordu. Bugün ise sabit bırakma olasılığı yüzde 57,9'a yükseldi, 25 baz puan artıracağı ihtimali ise yüzde 42,1'e geriledi. Yani Fed'in bir sonraki toplantısında pas geçeceği ihtimali piyasalarda daha yoğun bir şekilde fiyatlanmaya başladı.

DOLAR VARLIKLARINDA GERİLEME

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de dün açıklanan verilerin ardından yüzde 3,47'den yüzde 3,35'e geriledi. 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3,99'dan yüzde 3,86'ya düştü. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102,6 seviyesinden 101,6'ya çekildi.

2023'TE YÜZDE 14 YÜKSELDİ

Dolar varlıklarındaki düşüşler altına talebi artırdı. Ons altında böylece son 1 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Ons fiyatı 2023'te şu ana kadar yüzde 10 yükseldi. Yurtiçinde gram altın ise yatırımcısına TL bazında yüzde 14 kazandırdı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin Dolar 19,23 TL'den, Euro 21,17 TL'den, Sterlin 24,18 TL'den, Japon Yeni ise 14,62 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,22 TL'den, Euro 21,09 TL'den, Sterlin 24,08 TL'den, Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Ons altın 2.023 Dolar'dan, Gram altın 1.251 TL'den, Çeyrek altın 2.062 TL'den, Cumhuriyet altın 8.487 TL'den, Gram Gümüş ise 15,51 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2.018 Dolar 'dan, Gram altın 1.249 TL 'den, Çeyrek altın 2.062 TL 'den, Cumhuriyet altın 8.487 TL 'den, Gram Gümüş ise 15,37 TL 'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 28 bin 516 Dolar'dan, Ethereum ise 1.910 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 85,26 Dolar'dan işlem görüyor.