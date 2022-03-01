Dolar, euro ve altın riskli seviyede!

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, hem iç hem de dış piyasalardan gelen haberlerle zaman zaman sert hareketlenen piyasalarda tedirgin eden seviyeler devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Para piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başladığından bu yana yaşanan deprem derinleşiyor.

Özellikle dolar ve altındaki "zirvedeki yatay seyir" Rusya birliklerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarla yerini yükselişe bıraktı.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,89 TL'den, Euro 15,64 TL'den, Sterlin ise 18,72 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,80 lira, avronun satış fiyatı ise 15,49 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.913 dolar olan altında, gram altın 854/855 çeyrek altın 1.373/1.374, Cumhuriyet altını ise 5.650/5.652TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,95 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 453, Ethereum 2 bin 921 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 99,52 dolardan işlem görüyor. Dün 105,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 99,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları sert yükseldi

NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin hafta sonu karşılıklı adımlarla büyümesi üzerine petrol fiyatlarında çok sert artış oldu. Geçen haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu sabah 105 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas tipi ham petrol de 99 doları gördü. Petrol, geçen hafta da 105 dolara kadar yükselmişti. Bu seviye, 2014 sonrasındaki yaklaşık 7,5 yıllık dönemin zirvesi. Batı Teksas petrolünde de geçen hafta 100 dolar seviyesi görülmüştü.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.