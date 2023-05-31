Dolar, Euro ve altın şov yapıyor! Yeni rekor geldi

Türkiye seçim sürecini geride bırakırken Dolar, Euro ve altında yukarı yönlü hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Dolar kuru haftanın 3'üncü gününde yeni güne yine yeni bir rekorla başladı... İşte 31 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye hem 28'inci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'ni hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakırken, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor.

Dün güne 20,28 lira bandında başlayan dolar kuru, bugünün ilk saatlerinde tarihi rekor kırarak 20,66 TL'yi i gördü. Aynı saatlerde Dolar/TL'deki artışın ardından ekonomi çevreleri, kurun yeni rekor seviyeleri test edebileceğini ifade etti. Diğer yandan, güne 22,02 seviyesinden başlayan Euro/TL ise yüzde 1,3 artışla 22,35'e kadar yükseldi.

Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 3,2 değer kaybederken yılbaşından sonra yüzde 7,4 kayıp yaşadı. TL’nin son beş yıllık değer kaybı ise yüzde 80'i buldu.

Uzmanlar döviz kurlarında yeni rekorlar beklediklerini açıklarken gözler seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalarda yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara çevrildi.

Küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor. ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşma sağlansa da bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını besliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 20,62 TL'den başlayan Dolar 20,66 TL 'den,

22,09 TL'den başlayan Euro 22,24 TL 'den,

25,68 TL'den başlayan Sterlin 25,68 TL 'den,

14,85 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,85 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 20,39 TL'den, Euro 21,99 TL'den, Sterlin 25,44 TL'den, Japon Yeni ise 14,62 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.960 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.960 Dolar 'dan,

1.300 TL'den başlayan Gram altın 1.300 TL 'den,

2.219 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.219 TL 'den,

9.120 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.120 TL 'den,

15,39 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,59 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.958 Dolar'dan, Gram altın 1.284 TL'den, Çeyrek altın 2.219 TL'den, Cumhuriyet altın 9.120 TL'den, Gram Gümüş ise 15,21 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 27 bin 207 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 207 Dolar'dan,

1.873 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.873 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 73,53 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 73,62 Dolar'dan işlem görüyor.