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Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti

Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti
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Haftanın son işlem gününde döviz ve değerli metallerden rekorlar peş peşe geldi. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde endişelendiren yükseliş sürüyor. işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Türkiye İstatistik Kurumu'nun endişeyle beklenen Ocak ayı enflasyonunu açıklayacağı yeni hafta öncesinde piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi sürüyor.

Bir süredir sakin kalarak zirvedeki seyrini sürdüren altın fiyatları da ortadoğuda artan gerilimle birlikte Dolar kurunun peşine takıldı ve rekorlar peş peşe geldi.

İşte 2 Şubat Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 30,44 TL'den, Euro 33,13 TL'den, Sterlin 38,81 TL'den, Japon Yeni ise 20,81 TL'den işlem görüyor.
 
Dünkü kapanışta Dolar 30,34 TL'den, Euro 32,92 TL'den, Sterlin 38,52 TL'den, Japon Yeni ise 20,77 TL'den işlem görmüştü.
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