Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti

Haftanın son işlem gününde döviz ve değerli metallerden rekorlar peş peşe geldi. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde endişelendiren yükseliş sürüyor. işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com Türkiye İstatistik Kurumu'nun endişeyle beklenen Ocak ayı enflasyonunu açıklayacağı yeni hafta öncesinde piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki hızlı yükselişi sürüyor. Bir süredir sakin kalarak zirvedeki seyrini sürdüren altın fiyatları da ortadoğuda artan gerilimle birlikte Dolar kurunun peşine takıldı ve rekorlar peş peşe geldi. İşte 2 Şubat Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum... Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni Dolar 30,44 TL'den, Euro 33,13 TL'den, Sterlin 38,81 TL'den, Japon Yeni ise 20,81 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 30,34 TL'den, Euro 32,92 TL'den, Sterlin 38,52 TL'den, Japon Yeni ise 20,77 TL'den işlem görmüştü. Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş Ons altın 2 bin 54 Dolar'dan, Gram altın 2.011 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 353 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 793 TL'den, Gümüş ise 22,67 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 48 Dolar'dan, Gram altın 1.998 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 353 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 793 TL'den, Gümüş ise 22,40 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum'da son durum Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Bitcoin 42 bin 951 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 297 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol fiyatları Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrol ün varil fiyatı da 79,19 Dolar 'dan işlem görüyor.