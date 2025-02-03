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Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti

Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti
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Türkiye İstatistik Kurumu ve ENAG tarafından bugün açıklanan 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamları sonrasında piyasalar... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 TÜFE rakamları...

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Ocak 2025 ÜFE rakamları...

ENAG Ocak 2025 enflasyonu

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. 

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre,

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

Ocak 2025 dönemi (31.12.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %8,22 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

Ocak 2025 dönemi (31.01.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %81,01 arttı.

Açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 35,90 TL'den başlayan Dolar 35,98 TL'den,

36,78 TL'den başlayan Euro 37,00 TL'den,

44,08 TL'den başlayan Sterlin 44,50 TL'den,

23,10 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,32 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 784 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 809 Dolar'dan,

3 bin 212 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 252 TL'den,

5 bin 263 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 310 TL'den,

21 bin 653 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 21 bin 833 TL'den,

35,72 TL'den başlayan Gümüş ise 36,28 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında

Güne 93 bin 828 Dolar'dan başlayan Bitcoin 94 bin 906 Dolar'dan,

2 bin 487 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 576 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,29 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,65 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

 

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