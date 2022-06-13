Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti! Tut tutabilirsen

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. AK Parti iktidarının geçen hafta açıkladığı yeni ekonomik adımlarına "yükselişle" tepki veren piyasalardaki korkutan seyir sürüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Hem döviz hem de değerli madenlerin Türk Lirası karşısındaki endişe veren yükselişi tüm hızıyla sürüyor. Yeni hafta da Türk Lirası'nın döviz ve değerli metallerin karşısında değer kaybıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabinesi toplantısı sonrası yaptığı "Bu iktidar faizi artırmayacak" açıklamasıyla çalkalanan piyasalar, yine geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı açıklanan yeni ekonomik adımlarla anlık bir geri çekilme yaşamış ancak hemen ardından yeniden yükselişe geçmişti.

Sanayi üretim verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı.

Cari açık uçtu

Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hem döviz hem de değerli metallerde piyasalar yeni haftaya da yine Türk Lirası'na karşı yükselişle başladı. İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,24 TL'den başlayan Dolar 17,26 TL'den, 18,12 TL'den başlayan Euro 18,13 TL'den, 21,24 TL'den başlayan Sterlin ise 21,21 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 17,01 lira, avronun satış fiyatı ise 17,88 lira olmuştu.

Cuma günü açıklanan yüksek ABD enflasyon verisinin ardından küresel piyasalar Fed’in bu haftaki faiz kararını bekliyor. Fed son olarak politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti. Ağırlıklı olarak çarşamba günü de 50 baz puanlık artırım bekleniyor. Ancak son enflasyon verisinin ardından Barclays ekonomistleri bu hafta açıklanacak karar için tahminlerini 75 baz puan artırım olarak güncelledi. Fed'in kararı kadar çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın konuşmasında önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Altın ve gümüş



Ons altın 1.863 Dolar'dan, Gram altın 1.034 TL'den, Çeyrek altın 1.663 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.844 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





Gümüş ise 11,99 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 25 bin 329 dolar, Ethereum ise bin 325 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Yeni haftanın ilk gününde brent petrol 120 doların altını gördükten sonra 120 dolar seviyesinde dengelendi. ABD ham petrolü ise 119 doların altına geriledi. Çin'de salgın önlemlerinin yeniden devreye girmesi ve ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesini görmesiyle Fed'in agresif sıkılaşacağına ilişkin fiyatlamalar petrol piyasasında fiyatları aşağı çekti.