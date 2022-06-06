Dolar, Euro ve altın uçuyor! Dolar ve Euro yılın en yüksek seviyesinde

Piyasalarda ibreler yeni haftaya yine yukarı yönlü başladı. Dolar kuru 6 ayın ardından 16,55 TL'yi yeniden aştı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçen haftayı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon açıklamasıyla yükselişle kapatan piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarına mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 artış gösterdi. Öte yandan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı.

TL'de dolar karşısında yüzde 10'a yakın değer kaybının görüldüğü Mayıs ayında TCMB döviz satış miktarını belirgin artırdı. Ancak bankacılar Nisan ortasından Mayıs ayının üçüncü haftasına kadar devam eden TCMB rezerv kayıplarının son iki haftada durduğuna dikkat çekti.

Geçen haftayı yükselişle tamamlayan piyasalar, yeni haftaya da Türk Lirası karşısında yükselişle başladı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

İşte enflasyon piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,50 TL'den başlayanve 2022 yılının zirvesi olan 16,60 TL seviyesini gören Dolar 16,58 TL'den, 17,78 TL'den başlayan Euro 17,84 TL'den, 20,75 TL'den başlayan Sterlin ise 20,88 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 16,5250 lira, avronun satış fiyatı ise 17,7180 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.853 Dolar'dan, Gram altın 988 TL'den, Çeyrek altın 1.589 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.539 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,88 TL'den fiyatlanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ılımlı söylemleri ve Çin'de Kovid-19'a ilişkin olumlu gelişmelerle önceki haftalarda emtia piyasasında görülen yükselişler geçen hafta yerini düşüş eğilimine bıraktı. ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin sıkılaşan para politikası ve yükselen enflasyona ilişkin endişeleri körüklemesiyle pay piyasalarında düşüşler görülürken, emtia piyasası da bu durumdan olumsuz etkilendi.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 31 bin 454 dolar, Ethereum ise bin 908 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Cuma günü 121,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın temmuz ayına ilişkin ham petrol satışları için fiyatları artırması etkili oldu. Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik petrol satışlarında fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltti.

Dünyada petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri fiyatları artırmaya devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracağını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

Öte yandan, Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Mayıs-3 Haziran haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 574'te kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 120,63 ile 120,87 dolar aralığının direnç, 120,39 ile 120,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.