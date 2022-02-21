Dolar, euro ve altın yeni haftaya böyle başladı

Piyasalar Şubat ayının son haftasına zirvede yatay seyirde başladı. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçen hafta ABD Merkez Bankası FED'in "faiz arttırımı" ve "yüksek enflasyon" öngören tutanaklarıyla hareketlenen piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini bir önceki kararında olduğu gibi %14 seviyesinde sabit tutmasıyla yine yükselişe geçmişti.

Küresel piyasalarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle geçen hafta boyunca düşük risk iştahı ve yüksek oynaklık temasının hakim olduğu gözlenirken, ABD piyasalarının kapalı olacağı yeni haftanın ilk işlem gününde yön arayışının öne çıkması bekleniyor.

Geçen hafta Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle oynaklığın arttığı küresel pay piyasalarında, cuma günü Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasıyla satış baskısı hızlandı.

Yeni haftada ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiği haberleri ile risk iştahının nispeten arttığı gözlenirken, Avrupa'da endeksler vadeli işlemlerde güne yükselişle başladı. Asya genelinde ise emlak piyasasına yönelik endişelerin yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmesiyle güne sert düşüşle başlayan endekslerin, yumuşayan jeopolitik risk algısıyla kayıplarının bir kısmını telafi ettiği gözleniyor.

İşte bu gelişmelerin gölgesinde dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,63 TL'den, Euro 15,52 TL'den, Sterlin ise 18,59 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,64 lira, avronun satış fiyatı ise 15,49 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.894 dolara yükselen altında, gram altın 829/830, çeyrek altın 1.334/1.335, Cumhuriyet altını ise 5.489/5.490 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,43 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 262, Ethereum 2 bin 742 dolardan işlem görüyor.