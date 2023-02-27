Dolar, Euro ve altın yeni haftaya böyle başladı

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 43 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken piyasalarda Dolar kuru hariç döviz ve değerli metallerde düşüş devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Para Politikası Kurulu (PPK) geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Şubat ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan indirme kararı aldı. Böylelikle politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9’dan yüzde 8,5’e indirilmiş oldu. Merkez'in açıklamasında depreme yönelik "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede ekonominin performansı üzerinde kalıcı etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" ifadesi de yer aldı.

Öte yandan bankacılık sektörü yeniden döviz pozisyonu açığı vermeye başladı. Bu kez, kamu bankalarının yanı sıra özel sermayeli bankalarda da döviz açığı var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre bankacılık sektörü 6 Kasım 2020’den sonra ilk kez 13 Ocak 2023’te net döviz pozisyonu açığı verdi. 17 Şubat itibariyle döviz pozisyon açığı 1,5 milyar doları aştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,86 TL 'den, Euro 19,87 TL 'den, Sterlin 22,53 TL 'den, Japon Yeni ise 13,83 TL 'den işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta Dolar 18,88 TL'den, Euro 19,91 TL'den, Sterlin 22,55 TL'den, Japon Yeni ise 13,89 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.808 Dolar 'dan, Gram altın 1.097 TL 'den, Çeyrek altın 1.764 TL 'den, Cumhuriyet altın 7.258 TL 'den, Gram Gümüş ise 12,50 TL'den fiyatlanıyor.