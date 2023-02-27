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Dolar, Euro ve altın yeni haftaya böyle başladı

Dolar, Euro ve altın yeni haftaya böyle başladı
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Piyasalarda dolar kurulan barajda yatay seyirde devam ederken, Euro ve altındaki düşüş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 23 bin 456 Dolar'dan, Ethereum ise 1.637 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 82,53 Dolar'dan işlem görüyor.  

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