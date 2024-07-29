Dolar, Euro ve altın yeni haftaya böyle başladı

Piyasalar yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar Temmuz ayının son işlem haftasına da Türk Lirası karşısında yükselişle başladı.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalar...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,98 TL'den, Euro 35,85 TL'den, Sterlin 42,52 TL'den, Japon Yeni ise 21,51 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,97 TL'den, Euro 35,84 TL'den, Sterlin 42,42 TL'den, Japon Yeni ise 21,53 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 395 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 540 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 201 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 288 TL'den, Gümüş ise 29,82 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 387 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 526 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 201 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 270 TL'den, Gümüş ise 29,39 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 69 bin 520 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 346 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.