Dolar, Euro ve altın yeni haftaya da zirvede başladı

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Geçtiğimiz hafta yaşanan ''Kara Pazartesi''nin şokunu atlatmaya çalışan para piyasalarında, Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni Güne 33,53 TL'den başlayan Dolar 33,55 TL'den, 36,66 TL'den başlayan Euro 36,68 TL'den, 42,81 TL'den başlayan Sterlin 42,85 TL'den, 22,81 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,80 TL'den işlem görüyor. Cuma günkü kapanışta Dolar 33,54 TL'den, Euro 36,65 TL'den, Sterlin 42,79 TL'den, Japon Yeni ise 22,86 TL'den işlem görmüştü. Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş Güne 2 bin 433 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 438 Dolar'dan, 2 bin 624 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 630 TL'den, 4 bin 337 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 337 TL'den, 17 bin 850 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 850 TL'den, 29,69 TL'den başlayan Gümüş ise 30,04 TL'den fiyatlanıyor. Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 429 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 623 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 339 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 848 TL'den, Gümüş ise 29,78 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum'da son durum Yeni haftaya son yılların en büyük düşüşüyle giren kripto para piyasalarındaki çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 58 bin 638 Dolar'dan başlayan Bitcoin 58 bin 625 Dolar'dan, 2 bin 549 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 566 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol fiyatları Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 79,54 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,78 Dolar'dan işlem görüyor.