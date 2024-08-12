  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar, Euro ve altın yeni haftaya da zirvede başladı

Dolar, Euro ve altın yeni haftaya da zirvede başladı

Dolar, Euro ve altın yeni haftaya da zirvede başladı
Güncelleme:

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Geçtiğimiz hafta yaşanan ''Kara Pazartesi''nin şokunu atlatmaya çalışan para piyasalarında, Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,53 TL'den başlayan Dolar 33,55 TL'den, 

36,66 TL'den başlayan Euro 36,68 TL'den, 

42,81 TL'den başlayan Sterlin 42,85 TL'den, 

22,81 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,80 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 33,54 TL'den, Euro 36,65 TL'den, Sterlin 42,79 TL'den, Japon Yeni ise 22,86 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 433 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 438 Dolar'dan, 

2 bin 624 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 630 TL'den, 

4 bin 337 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 337 TL'den, 

17 bin 850 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 850 TL'den, 

29,69 TL'den başlayan Gümüş ise 30,04 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 429 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 623 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 339 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 848 TL'den, Gümüş ise 29,78 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni haftaya son yılların en büyük düşüşüyle giren kripto para piyasalarındaki çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 58 bin 638 Dolar'dan başlayan Bitcoin 58 bin 625 Dolar'dan, 

2 bin 549 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 566 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 79,54 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,78 Dolar'dan işlem görüyor.

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Gülşen'i eleştirdiği hatırlatılan Demet Akalın'ın yanıtı ''bu don değil'' oldu Gülşen'i eleştirdiği hatırlatılan Demet Akalın'ın yanıtı ''bu don değil'' oldu Cıvalı muska paniği: AFAD devrede Cıvalı muska paniği: AFAD devrede Gençlik ve Spor Bakanı Bak: ''Bunun hesabını verecekler'' Gençlik ve Spor Bakanı Bak: ''Bunun hesabını verecekler'' Türkiye'nin en lezzetli renk cümbüşü başladı... Binlercesi böyle kurutuluyor Türkiye'nin en lezzetli renk cümbüşü başladı... Binlercesi böyle kurutuluyor Tarkan'da eşiyle romantik paylaşım: Sosyal medyada aşka geldi Tarkan'da eşiyle romantik paylaşım: Sosyal medyada aşka geldi Cem Küçük: ''Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor'' Cem Küçük: ''Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor'' Paris 2024'ün kapanışı da olay oldu: Şeytani bulundu Paris 2024'ün kapanışı da olay oldu: Şeytani bulundu Av yasağının kalkmasına günler kala, hamsi dahil 7 türe ev yasağı Av yasağının kalkmasına günler kala, hamsi dahil 7 türe ev yasağı 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası
Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran 2'deki sevişme sahneleri olay oldu Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran 2'deki sevişme sahneleri olay oldu Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... Beşiktaş taraftarının beklediği müjde geldi Beşiktaş taraftarının beklediği müjde geldi Zam'aydın Türkiyem: Tüpe zam geldi Zam'aydın Türkiyem: Tüpe zam geldi Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu Bayiden 0 km diye aldığı araç kazalı çıktı Bayiden 0 km diye aldığı araç kazalı çıktı Arda Turan Süper Lig'teki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'teki ilk maçında kırmızı kart gördü Erman Toroğlu Beşiktaş - Samsunspor maçını yorumlarken... ''İyi seks, iyi spordur'' Erman Toroğlu Beşiktaş - Samsunspor maçını yorumlarken... ''İyi seks, iyi spordur'' X Türkiye rakı kadehi paylaşımını kaldırdı X Türkiye rakı kadehi paylaşımını kaldırdı