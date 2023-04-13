Dolar, Euro ve altın yeni rekora koşuyor!

14 Mayıs seçimlerine 1 ay kala şahlanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yeni zirve yolculuğu tam gaz devam ediyor. İşte 13 Nisan Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri için geri sayım hızlanmışken piyasalardaki endişe verilen seyir tüm hızıyla devam ediyor. Piyasaların beklediği ABD enflasyon rakamları dün belli olurkeni ABD'de mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi. Ülkenin enflasyonu aylık bazda da beklentilerin altında, yüzde 0,1 yükseldi. Geçtiğimiz ay aylık bazda yükseliş yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyordu.

Piyasaların yakından takip ettiği bu verilerin ardından döviz ve değerli metallerin de yükseliş hareketi hızlandı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısına ait tutanakları yayınladı. Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin olası etkilerine dikkat çekilen raporda, "Fed yetkililerinin tahmini, bu yılın sonlarında başlayacak hafif bir resesyon içeriyor" denildi. Tutanaklarda, son derece belirsiz ekonomik görünüm göz önüne alındığında, birkaç yetkilinin para politikasının uygun duruşunu belirlemede esnekliğin korunması gerektiğini vurguladığının altı çizildi. "Birkaç yetkili, bu toplantıda hedef aralığını sabit tutmanın uygun olup olmayacağını düşündüklerini belirtti" ifadelerine yer verilen tutanaklarda, buna karşın Fed ve diğer kurumların koordinasyon içinde aldığı önlemlerin bankacılık sektöründeki koşulların sakinleşmesine yardımcı olduğunu ve ekonomik aktivite ve enflasyona yönelik yakın vadeli riskleri azalttığını gözlemlediği aktarıldı. Tutanaklarda, "Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulduğunda, Fed yetkililerinin mart toplantısı sırasındaki tahmini, bu yılın sonlarında başlayacak hafif bir resesyon içeriyor" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca enflasyon verisinin ardından faiz artış beklentisi %50 seviyelerine kadar inerken, çekirdek TÜFE’de meydana gelen artış 25 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin yeniden %65 seviyelerine çıkmasına sebep oldu ve altın fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kalmasını sağladı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin Dünkü kapanışta Dolar 19,31 TL 'den, Euro 21,21 TL 'den, Sterlin 24,08 TL 'den, Japon Yeni ise 14,51 TL 'den işlem görmüştü. Bugün ise;



Güne 19,31 TL'den başlayan Dolar 19,32 TL 'den,

21,24 TL'den başlayan Euro 21,25 TL 'den,

24,15 TL'den başlayan Sterlin 24,16 TL 'den,

14,52 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,52 TL 'den işlem görüyor. Altın ve gümüş

Dünkü kapanışta Ons altın 2.007 Dolar'dan, Gram altın 1.246 TL'den, Çeyrek altın 2.102 TL'den, Cumhuriyet altın 8.642 TL'den, Gram Gümüş ise 15,61 TL'den işlem görmüştü. Bugün ise; Güne 2.018 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.019 Dolar 'dan,

1.253 TL'den başlayan Gram altın 1.254 TL 'den,

2.102 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.102 TL 'den,

8.642 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 8.642 TL 'den,

15,81 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,85 TL 'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 30 bin 72 Dolar'dan başlayan Bitcoin 30 bin 86Dolar'dan,

1.915 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.917 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,85 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,94 Dolar'dan işlem görüyor.