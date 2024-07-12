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Dolar, Euro ve altın yeni rekorları peş peşe kırdı

Dolar, Euro ve altın yeni rekorları peş peşe kırdı
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ABD'den dün ve bugün peş peşe gelen enflasyon verileri sonrasında piyasalar hareketlendi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalar merkez bankalarının hamlelerine odaklanırken parasal sıkılaşma adım adım yerini parasal gevşemeye bırakmaya hazırlanırken dövizin ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

ABD'de dün açıklanan Tüketici enflasyonu verilerinin ardından bugün de ABD'de haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. Haziranda ÜFE aylık bazda yüzde 0,2 arttı, yıllık bazda artış yüzde 2,6 oldu. Üretici fiyatlarının haziranda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,3 artması bekleniyordu.

ABD'den gelen enflasyon rakamları sonrasında hem döviz hem de değerli metaller vites büyülterek rekor üstüne rekor kırdı. 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,03 TL'den başlayan Dolar 33,06 TL'den, 

35,96 TL'den başlayan Euro 36,04 TL'den, 

42,81 TL'den başlayan Sterlin 42,93 TL'den, 

20,79 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,96 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,82 TL'den, Euro 35,84 TL'den, Sterlin 42,42 TL'den, Japon Yeni ise 20,76 TL'den  işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 401 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 416 Dolar'dan, 

2 bin 549 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 565 TL'den, 

4 bin 179 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 190TL'den, 

17 bin 169 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 711 TL'den, 

32,63 TL'den başlayan Gümüş ise 32,93 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 415 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 549 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 165 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 9 TL'den, Gümüş ise 33,22 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 57 bin 130 Dolar'dan başlayan Bitcoin 58 bin 62 Dolar'dan, 

3 bin 67 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 127 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 85,42 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,93 Dolar'dan işlem görüyor  

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