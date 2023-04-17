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Dolar, Euro ve altın yeni zirvelerini gördü

Dolar, Euro ve altın yeni zirvelerini gördü
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Dolar, Euro ve altın fiyatlarında peş peşe gelen rekor seviyelerle birlikte seçimlere 1 aydan kısa bir süre kala hem döviz, hem de değerli metallerdeki zirve seyri devam ediyor. İşte 17 Nisan Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kritik 14 Mayıs seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kala, Türk Lirası karşısında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller vites yükseltirken, piyasalar Ramazan Bayramı haftasına da zirvede girdi.

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 30 bin Dolar'dan, Ethereum ise 2.097 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 86,14 Dolar'dan işlem görüyor.  

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