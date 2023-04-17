Dolar, Euro ve altın yeni zirvelerini gördü

Dolar, Euro ve altın fiyatlarında peş peşe gelen rekor seviyelerle birlikte seçimlere 1 aydan kısa bir süre kala hem döviz, hem de değerli metallerdeki zirve seyri devam ediyor. İşte 17 Nisan Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kritik 14 Mayıs seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kala, Türk Lirası karşısında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller vites yükseltirken, piyasalar Ramazan Bayramı haftasına da zirvede girdi. Dolar, Euro ve Sterlin Dolar 19,43 TL 'den, Euro 21,36 TL 'den, Sterlin 24,13 TL 'den, Japon Yeni ise 14,47 TL 'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 19,36 TL'den, Euro 21,33 TL'den, Sterlin 24,12 TL'den, Japon Yeni ise 14,57 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Ons altın 2.004 Dolar 'dan, Gram altın 1.248 TL 'den, Çeyrek altın 2.162 TL 'den, Cumhuriyet altın 8.898 TL 'den, Gram Gümüş ise 15,80 TL 'den fiyatlanıyor.



Cuma günkü kapanışta Ons altın 2.005 Dolar'dan, Gram altın 1.247 TL'den, Çeyrek altın 2.152 TL'den, Cumhuriyet altın 8.853 TL'den, Gram Gümüş ise 15,79 TL'den işlem görmüştü.



Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Bitcoin 30 bin Dolar'dan, Ethereum ise 2.097 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 86,14 Dolar'dan işlem görüyor. Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandıHaber Herkesin gözü altındayken, o sessiz sessiz rekor kırdıHaber Yatırım tavsiyesini bu sefer yapay zeka, ChatGPT verdi!Haber