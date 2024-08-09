Dolar, Euro ve altın yeni zirveye koşuyor

Haftanın son işlem gününde Dolar, Euro ve altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Yeni haftaya sert satışlarla başlayan piyasalar ''Kara Pazartesi''nin şokunu atlatmaya çalışırken, Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerini artıran istihdam verilerinin ardından işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün iş gücü piyasasının durumu konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Ülkede, geçen hafta açıklanan veriler Fed'in faizleri indirmek için çok uzun beklediğine dair endişeleri artırırken, bankanın "yumuşak iniş" senaryolarını da riske atmıştı.

Analistler, dünkü haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaları rahatlattığını ancak ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,44 TL'den başlayan Dolar 33,59 TL'den,

36,61 TL'den başlayan Euro 36,70 TL'den,

42,75 TL'den başlayan Sterlin 42,87 TL'den,

22,84 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,89 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,45 TL'den, Euro 36,65 TL'den, Sterlin 42,69 TL'den, Japon Yeni ise 22,84 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 427 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 417 Dolar'dan,

2 bin 610 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 610 TL'den,

4 bin 314 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 314 TL'den,

17 bin 684 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 746 TL'den,

29,65 TL'den başlayan Gümüş ise 29,65 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 427 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 611 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 314 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 718 TL'den, Gümüş ise 29,65 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni haftaya son yılların en büyük düşüşüyle giren kripto para piyasalarındaki çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 61 bin 661 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 916 Dolar'dan,

2 bin 680 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 674 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.